Rund 70 Thüringer Mühlen öffnen für Besucher

Erfurt (dpa/th) - Zum Deutschen Mühlentag können sich Besucher in rund 70 Thüringer Mühlen umsehen. Die heutigen technischen Denkmäler öffnen am heutigen Pfingstmontag ihre Pforten. Interessierten werden unter anderem Einblicke in etliche Bockwind- und Wassermühlen gewährt, die es im gesamten Freistaat verteilt gibt. An einigen Standorten sind Vorführungen vorgesehen - etwa in der Waidmühle Rohrborn in Sömmerda, wo Pferde eingesetzt werden sollen. Bundesweit nehmen nahezu 1000 Mühlen am Deutschen Mühlentag teil. Die diesjährige Auftaktveranstaltung findet an der Wassermühle Otto in Abbenrode im Nordharz (Sachsen-Anhalt) statt.