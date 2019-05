Schlösserstiftung verleiht Mäzenatenpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Der Rudolstädter Förderverein Schallhaus und Schlossgarten ist mit dem Christian-August-Vulpius-Preis der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ausgezeichnet worden. Die Stiftung würdigte damit am Samstag das besondere Engagement des Vereins um die Sanierung des Schallhauses im Schlossgarten von Schloss Heidecksburg in Rudolstadt. Dafür sammelte der Verein etwa mit Spendenaktionen Geld.

Im Barock boten Schallsäle dem Hofstaat die Möglichkeit, Musik zu hören, ohne die Musiker zu sehen, hieß es in einer Mitteilung der Stiftung von Samstag. Der letzte in Thüringen erhaltene sei im Schallhaus zu finden. "In der Kuppel auf der Empore brechen sich die Töne, unten haben die Zuhörer das Gefühl: Wir sind von himmlischen Klängen umgeben", teilte Doris Fischer, Stiftungsdirektorin mit.

Der zum 16. Mal verliehene Mäzenatenpreis der Schlösserstiftung ist nach dem Schriftsteller Christian August Vulpius benannt, dem Bruder von Goethes Frau Christiane. Traditionell wird der Preis zum Saisonauftakt der Schlösserstiftung verliehen, die aktuell ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Die Stiftung ist für zahlreiche Schlösser, Burgen und Parks im Freistaat verantwortlich, darunter Schloss Friedenstein in Gotha, Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden und Burg Ranis. Aktuell gibt es Pläne für eine gemeinsame Schlösserstiftung der Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt. Die neue Stiftung soll bereits vorhandene Stiftungen in beiden Ländern ergänzen. Allerdings steht auch im Raum, dass Liegenschaften, die bereits zu einer vorhandenen Stiftung gehören, eventuell in die neue Stiftung eingebracht werden.