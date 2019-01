Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Rekonstruktion der Schlossfassade des Landtags in Potsdam schreitet voran: Bis 2020 solle die Puttentreppe zum früheren Lustgarten neu entstehen, kündigte Landtagspräsidentin Britta Stark am Montag an. Das vergoldete Geländer mit musizierenden Engeln war 1752 nach einer Zeichnung Friedrich des Großen entstanden. Der Aufbau des Geländers wird von der Cornelsen-Stiftung mit knapp einer halben Million Euro finanziert.