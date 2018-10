Neptungrotte im Sanssouci-Park ist fertig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der Meeresgott selbst stand schon im Juni auf dem historischen Bauwerk. Nun fließt auch das Wasser wieder: Im Potsdamer Park Sanssouci sind die Arbeiten an der Neptungrotte abgeschlossen worden. Seit 2013 wurde das Gebäude, das in den Jahren 1751 bis 1757 errichtet worden war, umfassend saniert. Vandalismus und Witterung hatten dem Denkmal aus der Zeit von Friedrich des Großen (1712-1786) stark zugesetzt, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Mittwoch mitteilte.

Mit Einnahmen aus den Potsdamer Schlössernächten 2014 bis 2016 und Spenden konnte das verspielte Bauwerk mit seiner rosa Färbung von Landschaftsmaler und -gestalter Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699-1753) wieder hergestellt werden. Tragende Architekturteile, Fassade, Skulpturen und Muschelbecken sowie der Innenraum wurden saniert. Neben Mitarbeitern der Stiftung war auch Fernsehmoderator Günther Jauch (62) als einer der Förderer bei der Vorstellung der wiederhergestellten Grotte am Mittwoch anwesend.