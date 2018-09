Hunderte Denkmale offen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unterwellenborn/Pößneck (dpa/th) - Nach vier Monaten schließt am "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag in Pößneck die Ausstellung "Erlebnis Industriekultur". Rund 600 Ausstellungsstücke aus allen Landkreisen Thüringens brachten den Besuchern - darunter viele Familien mit Kindern - Thüringer Industriegeschichte nahe. Das Kulturministerium, viele Museen, Vereine und Sammler wollten mit dieser Thüringer Leitausstellung 2018 den Fokus auf die zuvor zumeist wenig beachtete "Industrialisierung und soziale Bewegungen" aufmerksam machen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will deshalb die virtuelle Ausstellung "Erlebnis Industriekultur - Innovatives Thüringen seit 1800" starten, in der sich Interessenten jederzeit mit dem Thema befassen können.

Thüringen hat deshalb neben dem deutschlandweiten Motto "Entdecken, was uns verbindet" des Denkmaltages die Industriekultur als weiteren Schwerpunkt gesetzt. In dem ehemalig zum Stahlwerk gehörenden Kulturpalast in Unterwellenborn wird diese Veranstaltungsreihe am Sonntag eröffnet. Zudem öffnen zahlreiche kommunale und private Eigentümer ihre Bürger- und Bauernhäuser, Burgen, Schlösser und technischen Denkmale für Besucher. Etliche von ihnen sind nur aus diesem Anlass für Neugierige geöffnet. In Thüringen gibt es 30 000 Baudenkmale und mehrere tausend archäologische Stätten.