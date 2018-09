Denkmäler - Pößneck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unterwellenborn/Pößneck (dpa/th) - Rund 700 Denkmäler - Bauernhäuser, Kirchen, Schlösser, Parks oder Mühlen - haben am Tag des offenen Denkmals in Thüringen geöffnet. Unter dem Motto "Erleben, was uns verbindet" haben seit dem Vormittag bereits zahlreiche Neugierige die Angebote an Führungen, Konzerten oder Vorträgen genutzt. Viele der Geschichtszeugnisse in der Hand von Kommunen, Privatleuten oder Vereinen sind nur an diesem Tag zu besichtigen. In Thüringen gibt es rund 30 000 Baudenkmäler und mehrere tausend archäologische Denkmäler.

In Pößneck haben Besucher die letzte Gelegenheit, die Ausstellung "Erlebte Industriekultur" in den Shedhallen zu besichtigen. Die Ausstellung mit 600 Exponaten aus allen Landkreisen schließt am Abend nach vier Monaten. Rund 10 000 Besucher haben sich dann über die bislang im Schatten der großen Schlösser stehenden reichen Industriegeschichte Thüringens und den damit verbundnen sozialen Bewegungen vertraut gemacht.