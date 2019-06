Am Pfingstmontag klappern die Mühlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Traditionell öffnen am heutigen Pfingstmontag mehr als 100 Mühlen in Baden-Württemberg ihre Türen. Interessierte können sich die Technik in Wasser-, Bauern- und Sägemühlen anschauen. Veranstaltet wird der bundesweite Mühlentag von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Vor allem im Schwarzwald gibt es viele Mühlen. Dort dienten sie dazu, Sägen zu betreiben, um das geschlagene Holz zu verarbeiten. Viele Bauernhöfe haben ebenfalls Mühlen unterhalten, um Getreide für selbst gebackenes Brot zu mahlen. Deutschlandweit nehmen nach Angaben des Veranstalters mehr als 1000 Mühlen am Mühlentag teil.