Welterbe-Antrag europäischer Bäderstädte eingereicht

Bad Ems (dpa/lrs) - Elf Städte aus sieben Nationen, darunter das rheinland-pfälzische Bad Ems, haben einen gemeinsamen Antrag auf den Weltkulturerbe-Titel für ihre Heilbäder eingereicht. Das über 1000 Seiten starke Dossier der "Great Spas of Europe" sei am Dienstag bei der Unesco in Paris offiziell vorgelegt worden, sagte der Bürgermeister von Bad Ems, Berny Abt (parteilos), am Mittwoch. Seit sechs Jahren sei der Heilkurort aus dem Rhein-Lahn-Kreis als ein Repräsentant der europäischen Bäderkultur in die Vorbereitungen eingebunden.

Die Federführung liegt bei der Tschechischen Republik, die mit Franzensbad, Karlsbad und Marienbad vertreten ist. Außerdem bewerben sich in dem Verbund Baden bei Wien (Österreich), Bath (England) Montecatini (Italien), Spa (Belgien) und Vichy (Frankreich) sowie aus Deutschland noch Baden-Baden (Baden-Württemberg) und Bad Kissingen (Bayern). Mit einer Entscheidung der Unesco rechen Beobachter innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre.