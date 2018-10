Sachsen-Anhalt informiert online über Denkmäler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der Denkmalschutz in Sachsen-Anhalt wird digitaler. Zur gedruckten Form der Denkmalverzeichnisse kommt nun ein Online-Informationssystem. Bau- und Flächendenkmale sowie archäologische Denkmale wurden in den zurückliegenden Jahren mit modernen Geodaten lagegenau kartiert und mit Informationen zu den Denkmalen verknüpft. Das so entstandene online zugängliche System zeigt erstmals alle bekannten Denkmale auf einer Karte, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie vorab mitteilte. Das neue Informationssystem des Landes Sachsen-Anhalt wird am heutigen Mittwoch in der Staatskanzlei in Magdeburg präsentiert und für die Öffentlichkeit freigeschaltet.