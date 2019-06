Robra: Mitteldeutsche Schlösserstiftung soll 2019 starten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa) - Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) sieht die Weichen für eine gemeinsame Mitteldeutsche Schlösserstiftung mit dem Freistaat Thüringen gestellt. Ein entsprechender Staatsvertrag könnte, die Zustimmung der Parlamente vorausgesetzt, im Herbst abgeschlossen werden, sagte Robra am Mittwoch in Magdeburg. Ziel sei, dass die Stiftung noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehme. In den grundlegenden Punkten herrsche zwischen den beteiligten Ländern und dem Bund Einigkeit. Noch offene Fragen sollten in der kommenden Woche bei einem gemeinsamen Gespräch in Berlin geklärt werden.

Der Bund hat für die kommenden acht Jahren für jedes Land insgesamt jeweils 100 Millionen Euro Förderung in Aussicht gestellt. Beide Länder müssten den gleichen Anteil als Kofinanzierung aufbringen. Das Geld sei bereits im Bundeshaushalt für 2019 eingestellt. Die Gesamtinvestitionssumme betrage damit 400 Millionen Euro. Das Geld soll laut Robra je zur Hälfte in beiden Ländern eingesetzt werden, obwohl Thüringen den kleineren Teil in die gemeinsame Stiftung einbringt. Noch nicht abschließend geklärt sei die Frage, inwieweit der Bund sich auch an den Betriebskosten beteilige.

Inhaltliches und organisatorisches Vorbild sei die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. In der Mitteldeutschen Schlösserstiftung, die ihren Sitz in Halle und Erfurt haben soll, würden die bisherigen Landesstiftungen aufgehen, die sich mit dem Erhalt von Schlössern, Burgen und Parks beschäftigen. Sachsen-Anhalt würde die 18 Objekte seiner bisherigen Kulturstiftung einbringen. Die Aufnahme weiterer Objekte sei in gegenseitigem Einvernehmen möglich, sagte Robra.