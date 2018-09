Restaurierter Spiegelsaal im Schloss Köthen wiedereröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa/sa) - Mit dem Spiegelsaal im Köthener Schloss wird am Mittwoch einer der schönsten Säle im Land nach seiner Restaurierung wiedereröffnet. In aller Pracht zeigt sich laut Kulturstiftung Sachsen-Anhalt die Decke mit über 100 Stuck-Kassetten, die aus jeweils 72 Einzelteilen zusammengesetzt sind. Die Wände mit Stuckmarmor wurden in strahlenden Farben frisch gestrichen. Auch der Parkettboden wurde wiederhergestellt. Die Restaurierung nahm laut Stiftung rund sieben Jahre in Anspruch. Im Spiegelsaal führte Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) nach den Angaben in seiner Zeit als Hofkapellmeister auch die sechs Brandenburgischen Konzerte erstmals auf.