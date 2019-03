Lose Steine am Drachenfels: Absperrungen an Zufahrtsweg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königswinter (dpa/lnw) - Am bekannten und bei Touristen beliebten Drachenfels in der Nähe von Königswinter haben sich erneut Steinblöcke gelöst. Am sogenannten Kutschenweg, dem derzeit einzigen durchgängig befahr- und begehbaren Zugang zum Drachenfelsplateau, sei daher ein Bereich am Hang abgesperrt worden, teilte die Bezirksregierung Köln am Montag mit. Es könne immer wieder zu Steinschlägen kommen. Grundsätzlich bleibe der Weg aber offen. Der Hang werde schnellstmöglich gesichert.

Der 321 Meter hohe Drachenfels im Siebengebirge ist eines der beliebtesten Naherholungsziele in Nordrhein-Westfalen. Das Gestein ist allerdings porös und droht auseinanderzubrechen. Auf dem sogenannten Eselsweg läuft daher bereits eine aufwendige Sanierung.