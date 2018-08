Verbindende Kulturdenkmäler beim Tag des offenen Denkmals

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - An denkmalgeschützten Orten in Rheinland-Pfalz können Besucher am 9. September "entdecken, was uns verbindet". Unter diesem Motto des bundesweiten Tags des offenen Denkmals beteiligt sich zum ersten Mal auch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) an der Veranstaltung. Wie die GDKE am Freitag mitteilte, steht das Programm der Generaldirektion unter dem Titel "Denkmaltag Rheinland-Pfalz" und wird das kulturelle Erbe der Region aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

In Burgen, Schlössern und Altertümern bieten Experten der GDKE kostenfreie Veranstaltungen an, darunter eine Bunkerführung auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz und Führungen durch die Burgen Nassau und Pfalzgrafenstein. Am Tag des offenen Denkmals können in diesem Jahr insgesamt über 350 Objekte besucht werden. Das Motto "Entdecken, was uns verbindet" wird durch wortwörtlich verbindende Kulturdenkmäler wie Brücken und Tunnel ebenso aufgegriffen wie durch Pfarrkirchen oder andere Bauwerke, die die Menschen durch ihre Bedeutung miteinander verbinden.