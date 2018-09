Denkmäler - Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Rund 30 000 Baudenkmale gibt es im Freistaat Thüringen, dazu kommen zahlreiche archäologische Fundstätten. Der Tag des offenen Denkmals beginnt in Thüringen bereits morgen in Jena mit Bürgerdialog, Denkmaltouren und Informationen. Das diesjährige Motto "Entdecken, was verbindet" hat der Freistaat um das Thema "Industrialisierung und soziale Bewegungen" ergänzt. Kommunale und private Eigentümer öffnen vor allem am Sonntag ihre Burgen, Schlösser, Bauernhäuser und Mühlen für Besucher. Etliche der Geschichtsdenkmale sind nur aus diesem Anlass für Neugierige geöffnet. Vergeben wird auch der Thüringer Förderpreis für Denkmalpflege.