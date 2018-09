Denkmaltag: Führungen, Exkursionen, Konzerte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - "Entdecken, was verbindet" - das Motto des diesjährigen Denkmaltages ist in Thüringen bereits seit Samstag Realität. In Jena öffnete traditionell der Tag des offenen Denkmals mit Bürgerdialog, Führungen und der Vergabe des Thüringer Förderpreises für Denkmalpflege. Kommunale und private Eigentümer öffnen vor allem am Sonntag ihre Burgen, Schlösser, Bauernhäuser und Mühlen für Besucher. Etliche der rund 30 000 Baudenkmale sind nur aus diesem Anlass für Neugierige geöffnet.

Thüringen legt in diesem Jahr den Fokus auf Industrialisierung und soziale Bewegungen. Bis Sonntag ist dazu noch in Pößneck die Thüringer Leitausstellung "Erlebnis Industriekultur" mit rund 600 Exponaten zu sehen - von mehreren hundert Kilogramm schweren Stahlsegmenten bis zu kleinen Schreibfedern.