Schau zur "Straße der Romanik" wird eröffnet

Halle (dpa/sa) - Eine neue Ausstellung in Halle will von heute an den Blick auf ausgewählte Kulturdenkmale der "Straße der Romanik" richten. Mittlerweile gehörten 88 Bauwerke aus der Zeit der Romanik zu der Touristenroute in Sachsen-Anhalt, teilte das Landesverwaltungsamt mit.

Die Schau in dessen Räumen soll die Geschichte der Burgen, Dome, Schlösser und Klöster erzählen. Sie wird drei Monate zu sehen sein. Im vergangenen Jahr hatte die "Straße der Romanik" ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert.