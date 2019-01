Ferropolis braucht 20 Millionen Euro für Grundsanierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gräfenhainichen (dpa/sa) - Das Freilichtmuseum Ferropolis mit seinen riesigen alten Tagebau-Baggern benötigt in den kommenden Jahren 20 Millionen Euro für die Grundsanierung. "Die Bagger sind stabil und fallen nicht so schnell um. Langfristig muss in den nächsten Jahren eine Grundsanierung erfolgen", sagte der Geschäftsführer der Ferropolis GmbH, Thies Schröder, der Deutschen Presse-Agentur. "Pro Bagger wird es vier Millionen Euro, insgesamt 20 Millionen Euro, kosten." Der laufende Erhalt der Bagger koste 50 000 Euro jährlich. Zwischen 1958 und 1991 wurde im damaligen Tagebau Golpa-Nord Rohbraunkohle gefördert.