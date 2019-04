Baustart für Sanierungsarbeiten am Schloss Friedenstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Nach umfangreichen Vorarbeiten und Planungen beginnen heute offiziell die Sanierungen am Schloss Friedenstein in Gotha. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) wird mit der Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Doris Fischer, Teile des Westflügels besichtigen. Dort beginnen die Baumaßnahmen am Dach. Wie sich bei Untersuchungen herausstellte, ist das Dach stark beschädigt und von Pilzen befallen.

Insgesamt 60 Millionen Euro stellen Bund und Land jeweils zur Hälfte zur Verfügung, um die seit 1643 entstandene Schlossanlage mit ihren kostbaren Kunstsammlungen, Prunkräumen und dem Ekhof-Theater zu sanieren. Die gesamten Bauarbeiten werden noch deutlich länger dauern - bisher rechnet man mit rund 15 Jahren.