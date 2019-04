"Anspruchsvoll": Sanierung von Schloss Friedenstein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Mit der Sanierung des Westflügels haben am Schloss Friedenstein großangelegte Renovierungsarbeiten begonnen. Zum offiziellen Baustart besichtigte am Samstag Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) die barocke Schlossanlage. Wegen vieler Schäden wird das Schloss in den kommenden Jahren umfassend saniert. Von Bund und Land kommen dafür 60 Millionen Euro. Momentan rechnet die Staatskanzlei damit, dass die Bauarbeiten mindestens 15 Jahre dauern.

In einem ersten Schritt wird in den kommenden zwei Jahren unter anderem das Dach im Westflügel renoviert. "Es handelt sich um eine ausgesprochen anspruchsvolle statisch-konstruktive Sanierung", erklärte Silvia Wagner, Leiterin der Abteilung Bauten und Gärten der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Wie sich bei Untersuchungen herausstellte, ist das Dach stark beschädigt und von Pilzen befallen.