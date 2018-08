Gericht soll Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn klären

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Die Enteignung des verfallenden Schlosses Reinhardsbrunn im Thüringer Wald wird voraussichtlich ein Fall für die Justiz. Der Anwalt eines am Verfahren Beteiligten habe einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung über den Enteignungsbeschluss gestellt, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag auf Anfrage. Der Antrag ging in dieser Woche beim Landesverwaltungsamt in Weimar ein, wie ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuständig für eine gerichtliche Klärung wäre das Verwaltungsgericht Meiningen.

Das Landesverwaltungsamt hatte am 10. Juli auf eine Enteignung der bisherigen Schlossbesitzer des Schlosses zugunsten des Landes entschieden. Die Enteignung zur Rettung des historischen Ensembles gilt als Präzedenzfall im Denkmalschutz in Deutschland.