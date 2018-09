Tag des offenen Denkmals landesweit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa/lsw) - Am Tag des offenen Denkmals sind heute gut 900 historische Baudenkmäler, Parks und archäologische Stätten geöffnet. Dabei handelt es sich vor allem um Bauten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Denkmalpfleger, Archäologen, Restauratoren und Handwerker zeigen außerdem ihre Arbeitsweisen und -techniken. Bundesweit sollen es etwa 7500 Bauten sein.

Der Tag war bereits am Samstagabend mit einer feierlichen Veranstaltung in Freiburg im historischen Kaufhaus eröffnet worden. Anlass war das 25-jährige Bestehen unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet", das an das aktuelle Kulturerbejahr zum Thema "Sharing Heritage" angelehnt ist.