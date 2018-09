Tag des offenen Denkmals in Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Viele sonst unzugängliche historische Bauten, Parks und auch technische Anlagen in Brandenburg stehen am Sonntag beim bundesweiten alljährlichen Tag des Denkmals Besuchern offen. Die Eigentümer - Privatleute, Kommunen oder Vereine - beteiligen sich unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" an der Aktion. Im Blickpunkt steht das europäische Kulturerbejahr. Nachgeforscht wird auch, welche kulturellen Einflüsse aus anderen Ländern in Brandenburg zu spüren sind.

In Potsdam sind beispielsweise 51 Kirchen, Villen, Museen und Wohnhäuser geöffnet, die sonst der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Im Landkreis Prignitz kann im Ort Lenzen ein altes Ackerbürgerhaus besichtigt werden, Perleberg bietet eine Führung durch den historischen Stadtkern.