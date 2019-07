Verein Montanregion: Es ist ein besonderer Tag für uns

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Für den Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří ist die Anerkennung als Weltkulturerbe die Würdigung eines 20-Jährigen Weges der Arbeit und Antragstellung. "Dieser Tag ist ein ganz besonderer für uns", sagte der Vorsitzende des Vereins, Volker Uhlig. Die Aufnahme in die Liste schützenswerten Erbes der Welt sei auch Ausdruck des unglaublichen Wertes der Bergbaugeschichte der Region.

"Die Anerkennung als Welterbestätte ist eine einmalige Chance, den Bekanntheitsgrad des Erzgebirges weltweit auszubauen und der Region neue Entwicklungsimpulse für den Tourismus mit auf den Weg zu geben", sagte Ines Hanisch-Lupaschko, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge. Mehr als 800 Jahre Bergbau hätte im Erzgebirge zu einer "einzigartigen Beziehung zwischen Mensch und Natur" geführt, die eine montane transnationale Kulturlandschaft von universellem Wert hervorbrachte.

Sachsen verfüge damit neben dem "Muskauer Park/Park Mużakowski" über eine zweite Unesco Welterbestätte, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). "Der Ruf Sachsens als Kulturreiseziel Nummer eins in Deutschland wird dadurch eindrucksvoll untermauert", so Dulig.

Die Unesco hatte die Montanregion am Samstag auf ihrer Sitzung in Aserbaidschan als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen in Tschechien in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf.