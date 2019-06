Augsburg vor Welterbe-Entscheidung der Unesco optimistisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Die Stadt Augsburg schaut optimistisch auf die Entscheidung der Unesco zur Aufnahme des historischen Augsburger Wassersystems in die Welterbe-Liste. "Wir sind alle ganz hoffnungsfroh", sagte Ulrich Müllegger, der Leiter des städtischen Welterbe-Büros, am Freitag vor der entscheidenden Sitzung des Unesco-Welterbekomitees in Baku in Aserbaidschan. Dass der Weltdenkmalrats (Icomos) empfohlen habe, die Augsburger Bewerbung anzunehmen, sei eine "positive Weichenstellung", ergänzte Augsburgs Kulturreferent Thomas Weitzel.

Die 300 000 Einwohner große Stadt hat sich mit seinem weit verzweigten System zur Bewirtschaftung der Stadt mit Wasser beworben. Von Sonntag (30. Juni) bis 10. Juli beraten die Vertreter des Unesco-Fachgremiums in Baku. Es wirt erwartet, dass über den Augsburger Antrag zwischen kommenden Freitag und Sonntag beraten wird (5. bis 7. Juli).