Kirchen und Orgeln durch heißen Sommer 2018 angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Holzhausen (dpa/th) - Trockenheit und Hitze haben nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) auch einigen Kirchbauten und Orgeln zugesetzt. Betroffen sei beispielsweise die Dreifaltigkeitskirche in Holzhausen (Amt Wachsenburg) bei Arnstadt, obwohl sie in den vergangenen Jahren aufwendig saniert worden sei, teilte die EKM am Sonntag in Erfurt mit. Derzeit werde geprüft, welche anderen Kirchen durch die wochenlange Hitze möglicherweise Schäden erlitten. Im Kreiskirchenamt Meiningen gebe es bereits Schadensmeldungen an Orgeln wegen der Trockenheit.

In Holzhausen zeigten die Kirchenwände Risse, die Orgel könne nicht bespielt werden. Weil eine Wasserader unter der Kirche nicht mehr genug Wasser führe, sei der Bau "an zwei Ecken regelrecht abgesackt". In der Kirche werde jetzt täglich der Steinfußboden der Kirche befeuchtet, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum anzuheben. "Die Orgel wurde bei 70 Prozent Luftfeuchtigkeit gestimmt, jetzt haben wir teilweise nur 40 Prozent", erklärte Kantorin Gabi Damm nach EKM-Angaben. Wichtig sei die Luftfeuchtigkeit für die vielen Holzteile der Orgeln, beispielsweise die sogenannten Windladen, die bei hoher Trockenheit reißen könnten.