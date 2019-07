Historisches Wasserrad wird rekonstruiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Im Frohnauer Hammer im Erzgebirge wird in der kommenden Woche eines der historischen Wasserräder rekonstruiert. Unter anderem müssen die Schaufelbretter und die Lagerwelle ausgetauscht werden, wie die Städtischen Museen in Annaberg-Buchholz am Freitag mitteilten. Mit dem Status der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří als Unesco-Welterbe sei der Frohnauer Hammer von besonderem Interesse, hieß es. Es sei künftig mit bedeutend mehr Besuchern zu rechnen.

Der Frohnauer Hammer ist eines der wichtigsten und ältesten technischen Denkmäler Sachsens. Er wird in Chroniken aus dem 15. Jahrhundert zunächst als Getreidemühle erwähnt. Der Umbau zum Eisenhammerwerk erfolgte 1621. Das Werk besteht aus drei großen Hämmern und zwei Blasebälgen, die von zwei Wasserrädern angetrieben werden. Bis 1904 wurden dort Werkzeuge für Bergbau und Landwirtschaft hergestellt. 1907 wurde der Hammer zum Denkmal und 1910 Museum. Seit Juli 2019 steht er in der Unesco-Welterbeliste.