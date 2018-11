Narren erobern die Rathäuser: 5 Jahreszeit beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Auch in Sachsen-Anhalt nehmen vielerorts die Narren in den Rathäusern symbolisch das Zepter in die Hand. An diesem Sonntag beginnt die 5. Jahreszeit - die Karnevalssaison. Pünktlich um 11.11 Uhr wird etwa in Halle das Prinzenpaar den Rathausschlüssel der Stadt entgegennehmen. Auch in Bitterfeld-Wolfen und in der Lutherstadt Wittenberg bekommen Faschings- und Karnevalsclubs die Rathausschlüssel und eröffnen die Saison.

Höhepunkt des närrischen Treibens sind traditionell die großen Rosenmontagsumzüge (4. März 2019). Am Aschermittwoch endet die Karnevalssaison. In Sachsen-Anhalt sind im Karneval Landesverband derzeit nach eigenen Angaben 190 Verbände mit 17 200 aktiven Karnevalisten organisiert.