Arbeitsagenturen vermitteln immer weniger Weihnachtsmänner

Halle (dpa/sa) - Die Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt vermitteln immer weniger Weihnachtsmänner. "Es wird immer schwieriger, Weihnachtsmänner zu bekommen. Es sind in den vergangenen Jahren mehr Bewerber rausgefallen als neue dazugekommen", sagte Heiko Rönicke von der Jobvermittlung der Agentur für Arbeit in Halle. Dort und im Saalekreis rechnet man in diesem Jahr mit etwa 15 Bewerbern. Die Nachfrage ist dagegen recht hoch: Bis zu 150 Familien melden sich jährlich bei der Agentur wegen eines Weihnachtsmanns für Heiligabend. Auch in Magdeburg, im Harz und der Altmark werden "Rauschebärte" gesucht. Bei der Arbeitsagentur in Stendal liegt bisher erst eine Bewerbung vor. In Halberstadt hat die Suche erst begonnen.