Viele Besucher beim Niedersachsen-Tag in Wilhelmshaven

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Bei fast regenfreiem Wetter hat das Niedersachsenfest in Wilhelmshaven am Samstag Tausende Besucher angelockt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Oberbürgermeister Andreas Wagner (CDU) eröffneten den 36. Tag der Niedersachsen offiziell. Es sei schade, dass das Landesfest früher nie in Wilhelmshaven stattgefunden habe, sagte Weil. Die Stadt am Jadebusen solle aber nicht wieder so lange darauf warten müssen.

Die Stadt rechne an drei Festtagen bis zum Sonntag mit 300 000 Besuchern, sagte Michael Diers, Geschäftsführer der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH (WTF). Schon der Vorabend am Freitag sei gut besucht gewesen. "Man sieht den Zustrom." Den Autokennzeichen nach seien viele Besucher von weither gekommen. Bis auf einen kleinen Nieselregen sei es am Samstag zunächst trocken gewesen, sagte Diers.

Für die Besucher bietet der Tag der Niedersachsen Spiel, Sport, Musik und Präsentationen von Vereinen aus dem ganzen Land. Die Gäste können imposante Großsegler und Traditionsschiffe besichtigen und für Segeltörns auch an Bord gehen. Am größten deutschen Bundeswehrstützpunkt zeigt auch die Marine Flagge mit der Fregatte "Schleswig-Holstein".

Niedersachsen veranstaltet dieses Landesfest alle zwei Jahre.