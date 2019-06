"Tag der Niedersachsen" in Wilhelmshaven mit Musik gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa) - Mit den ersten Musikeinlagen auf vier Bühnen ist am Freitag in Wilhelmshaven der "Tag der Niedersachsen" gestartet. Zum Auftakt des 36. Landesfestes präsentierten sich Artisten, Tänzer, Hafenrocker und andere Musiker sowie Sportvereine an verschiedenen Veranstaltungsorten von der Innenstadt bis zum Hafen. Dort hatten bereits zahlreiche Schiffe festgemacht, die zu Besuchen einladen. Für den späten Abend war noch ein großes Höhenfeuerwerk geplant. Um den großen Hafen vollständig zu beleuchten, sollte es von der Wiesbadenbrücke und von einem Ponton gestartet werden.

Mittlerweile haben zahlreiche historische Schiffe in der Hafenstadt festgemacht. Darunter ist auch das 1910 gebaute niederländische Dampfschiff "Hydrograaf", das als "Schiff der Königinnen" bekannt wurde und eine reiche nautische und königliche Geschichte mit einer stilvollen und klassischen Ausstrahlung kombiniert.

Noch bis Sonntag werden bis zu 300 000 Besucher beim "Tag der Niedersachsen" erwartet. Die "Grüne Stadt am Meer" ist erstmals Ausrichter des Landesfestes und feiert auch noch den 150. Geburtstag der Stadt, die einst als Kriegshafen gegründet wurde.