Ministerpräsident eröffnet "Tag der Niedersachsen"

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Spiel, Sport, Musik und Präsentationen von Vereinen aus dem ganzen Land gibt es beim 36. "Tag der Niedersachsen" am Wochenende in Wilhelmshaven. Heute wird das alle zwei Jahre veranstaltete Landesfest offiziell von Ministerpräsident Stephan Weil, Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) und Oberbürgermeister Andreas Wagner (CDU) eröffnet. Besucher können imposante Großsegler und Traditionsschiffe besichtigen und für Segeltörns auch an Bord gehen. Am größten deutschen Bundeswehrstützpunkt zeigt auch die Marine Flagge mit der Fregatte "Schleswig-Holstein".