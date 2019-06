Landesfest endet mit Trachtenumzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Mit einem Trachten- und Festumzug beginnt heute (15.15 Uhr) das Finale beim 36. Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven. Dabei wollen sich mehr als 100 Vereine, Organisationen, Sportgruppen und Spielmannszüge vorstellen und das Landesfest ausklingen lassen. Am Vormittag (11.00 Uhr) haben sich 150 Kanuten aus ganz Deutschland angekündigt, um bei einer Sternfahrt den Hafen zu kreuzen. Am Montag ist schließlich ein Festakt und ein Großer Zapfenstreich mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geplant. Die Stadt feiert damit ihren 150. Gründungstag am 17. Juni 1869.