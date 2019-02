Hessische Prinzenpaare zu Gast beim Ministerpräsidenten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Empfang im Schloss Biebrich am Wiesbadener Rheinufer sind rund 120 närrische Prinzenpaare und ihr Hofstaat für den ehrenamtlichen Einsatz in der Fastnacht geehrt worden. "Es ist das Verdienst aller in der Fastnacht aktiven Hessen, wenn dieser Schatz an Tradition für zukünftige Generationen erhalten bleibt", erklärte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Samstag. Insgesamt waren der Einladung der Staatskanzlei mehr als 500 Repräsentanten des närrischen Brauchtums aus ganz Hessen gefolgt - darunter auch 35 Kinderprinzenpaare.

Die Narren sind alle Mitglieder örtlicher Vereine, die der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval oder dem Karnevalverband Kurhessen angehören. "Sie sind die Botschafterinnen und Botschafter der hessischen Fastnacht und des karnevalistischen Brauchtums in unserem Land", erklärte Bouffier zu dem traditionellen "Empfang der Tollitäten". Sein besonderer Dank gelte den aktiven Vereinsmitgliedern und vielen ehrenamtlichen Helfern vor und hinter der Bühne, "ohne deren Ideenreichtum und unermüdlichen Einsatz es keine "fünfte Jahreszeit" gäbe".