Ostern in Thüringen: Alte Bräuche werden wiederentdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roßleben-Wiehe (dpa/th) - Zu Ostern leben in Thüringen verschiedene, teils nur in einzelnen Regionen verbreitete Bräuche wieder auf. Bei manchen handelt es sich um alte Sitten, die in den vergangenen Jahren wiederentdeckt wurden, wie der Brauchtum-Experte Peter Fauser vom Museum für Thüringer Volkskunde sagte.

In Roßleben-Wiehe (Kyffhäuserkreis) etwa wird seit einigen Jahren das Eierbetteln neu belebt. Kinder klingeln dabei an den Haustüren, um Eier zu erbitten. Diese werden anschließend bunt gefärbt und beim "Ostereifest" gegessen, das in diesem Jahr am 14. April stattfindet. An einigen Orten gibt es außerdem Osterbrunnen oder Ostermärsche.