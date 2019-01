Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weidenthal (dpa/lrs) - Der "Weltrekord" liegt bei 25,01 Metern - wird er geknackt? Im pfälzischen Weidenthal flogen am Sonntag wieder Fichten durch die Luft. In dem 2500-Seelen-Dorf wurde zum 13. Mal die sogenannte Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen ausgetragen. Die Teilnehmer mussten etwa 1,50 Meter große Fichten wie einen Speer werfen, sie wie einen Leichtathletik-Hammer mit einer Drehung schleudern und in der Hochsprunganlage über eine Latte bugsieren. Die einzelnen Werte wurden addiert. Die Sieger sollten am frühen Abend feststehen. Als Preise gibt es gehäkelte Elchfiguren.

Frauen und Männer traten in getrennten Wettbewerben an. Den Veranstaltern zufolge wurden keine echten Christbäume für das Turnier verwendet. Die Fichten wurden vorher für den Wettstreit im gemeindeeigenen Wald gefällt. "Echte gebrauchte Weihnachtsbäume können wir nicht verwenden, da sie ausgetrocknet sind, ihre Nadeln schnell verlieren und auch die Zweige leichter brechen würden", sagte Organisator Herbert Laubscher.

Die Idee hatten Laubscher zufolge ehemalige Fußballer des Vereins FC Wacker Weidenthal, inspiriert von der Aktion einer schwedischen Möbelkette. Diese habe man zum Dreikampf ausgebaut. Um dem Klamauk mehr Gewicht zu verleihen, wurde er zur Weltmeisterschaft erklärt. Im vergangenen Jahr nahmen in Weidenthal 66 Männer und 41 Frauen teil.