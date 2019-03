Wasunger Faschingsumzug im Nieselregen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wasungen (dpa/th) - Durch Thüringens Faschingshochburg Wasungen ziehen die Narren. Bei Nieselregen setzte sich am frühen Samstagnachmittag der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Karnevalsumzug durch die südthüringische Kleinstadt in Bewegung. Zahlreiche Schaulustige standen entlang der Route, auf der nach Angaben des Wasunger Carnevalsclub (WCC) rund 2000 Kostümierte in 100 Umzugsgruppen zu Fuß oder auf fantasievoll gestalteten Wagen unterwegs sind. Die Faschingstradition in Wasungen ist Jahrhunderte alt. In diesem Jahr wird die 484. Saison gefeiert. Sie steht unter dem Motto "Mie könne's Mull ned gehall" (Wir können den Mund nicht halten).