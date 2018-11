Thüringer Narren starten in die Karnevalssaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Wasungen (dpa/th) - Für Thüringens Karnevalsfans beginnt heute die sogenannte fünfte Jahreszeit. Mit närrischen Schlüsselübernahmen, Prinzenproklamationen und den ersten kleineren Umzügen startet um 11.11 Uhr die Karnevalssaison. In Thüringens Faschingshochburg Wasungen gibt es zum Auftakt der 484. Saison traditionell eine Narrentaufe. In Erfurt beginnt der Karneval mit einer närrischen Ratssitzung. Auch in Ilmenau, Greiz und Heiligenstadt legen die Narren los. Nach Angaben des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine gibt es im Freistaat rund 29 000 organisierte Narren in gut 330 Vereinen.