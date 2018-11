Närrisches Treiben beginnt: Vereine leben vom Ehrenamt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Wasungen (dpa/th) - Bei Thüringens Karnevalsfans steigt das Lampenfieber. Mit närrischen Schlüsselübernahmen, Prinzenproklamationen und den ersten kleineren Umzügen beginnt am Sonntag (11. November) pünktlich um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit. In Thüringens Faschingshochburg Wasungen gibt es zum Auftakt der 484. Saison traditionell eine Narrentaufe. In Erfurt beginnt der Karneval mit einer närrischen Ratssitzung. Auch in Ilmenau, Greiz und Heiligenstadt legen die Narren los.

Nach Angaben des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine (LTK) gibt es im Freistaat rund 29 000 organisierte Narren in gut 330 Vereinen. "Wir haben noch kleine Zuwächse", sagte LTK-Präsident Michael Danz. Erfreulich sei, dass auch viele Jugendliche sich in den Vereinen engagierten, rund 8000 Vereinsmitglieder seien unter 18 Jahre alt. Die Tradition werde vielerorts innerhalb der Familien weitergegeben.

Typisch für Thüringen sei, dass Karnevalisten die Programme, Kulissen und Umzugswagen überwiegend ehrenamtlich gestalteten. "Das ist anders als am Rhein, wo professionelle Programme und Kulissen eingekauft werden", sagte Danz.

Zunehmend werde es deshalb für die hiesigen Faschingsclubs problematisch, den gestiegenen Sicherheitsanforderungen bei ihren Veranstaltungen gerecht zu werden. So müssten Umzüge kostspielig mit Absperrgittern gesichert werden. Die Eigenmittel der ehrenamtlich arbeitenden Vereine aber seien begrenzt, steigende Kosten ließen sich nicht unbegrenzt etwa auf Eintrittskarten für Saalveranstaltungen wie Prunksitzungen umlegen. Danz betonte: "Wir wollen ja die breite Masse erreichen."

Ihren Höhepunkt erreicht die neue Faschingssaison am ersten Märzwochenende 2019. Schluss ist am 6. März, dem Aschermittwoch.