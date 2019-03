Zur Erinnerung an Klaus Störtebeker: Hering und Brot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Verden (dpa/lni) - Zur Erinnerung an den Seeräuber Klaus Störtebeker werden in Verden heute wie jedes Jahr Brot und Heringe an die Bevölkerung verteilt. Ehrengäste der sogenannten Lätare-Spende sind in diesem Jahr der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling und Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Birgit Honé (beide SPD). Der Seeräuber Störtebeker soll im 14. Jahrhundert Nord- und Ostsee unsicher gemacht haben, er ist aber historisch nicht belegt. Die traditionelle Speisung der Bevölkerung in Verden geht auf ein angebliches Vermächtnis von ihm zurück.