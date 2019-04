1300 Ostereier als Miniaturkunstwerke in Varel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Varel (dpa) - Kunstvolle Miniaturmalerei auf hölzernen Ostereiern - das zeigt eine Galerie in Varel am Samstag und Sonntag. Für die Stadt am Jadebusen sei es die erste Ausstellung dieser Art, sagte Galeristin Wassa Rosin der Deutschen Presse-Agentur. Sie hoffe, damit eine jährliche Tradition zu begründen. Zehn Künstlerinnen und ein Künstler stellen in der "Galerie am Marienlustgarten" ihre Werke vor.

Eine Inspiration für diese Kunst ist die traditionelle russische Miniatur-Lackmalerei. Sie bemale seit 28 Jahren Eier, sagte Rosin, die in Russlands Ostseemetropole St. Petersburg geboren wurde.

Mit Ostern hätten diese Eier aber nur noch wenig zu tun: "Es sind eigenständige Kunstobjekte." Die Motive reichen über Religiöses hinaus. "Ich interpretiere Werke großer Meister", sagte Rosin. So finden sich in dem Kleinformat Anklänge an den italienischen Barockmaler Caravaggio wie an alte niederländische Meister.

Die besondere Herausforderung dieser Malerei sei die gewölbte Oberfläche der Eier, sagte die Künstlerin. Eine sehr ruhige Hand sei nötig. Andere Künstlerinnen haben ihren Ostereiern ein modernes Design gegeben. Auch sind nicht alle gezeigten Eier aus Holz: Eine Goldschmiedin hat für die Ausstellung Schmuck-Ostereier geschaffen.