Ein Senior und 900 Kinder: Karneval in Unna

Unna (dpa/lnw) - Ein Karnevalsumzug in Unna mit Hunderten Kindern an Weiberfastnacht und eine selbstironische Aktion am Rosenmontag: Helmut Scherer, bekannt für den "kleinsten Umzug der Welt" mit nur einem selbstgebauten Wagen, will an den tollen Tagen wieder kräftig mitmischen. Er erwarte rund 900 Grundschüler und Kindergartenkinder, die an Weiberfastnacht vormittags durch die Ruhrgebietsstadt ziehen, sagte der 84-Jährige. Das Motto laute "Kinder brauchen Platz - drum machen wir Rabatz." Unna wolle bei Spielplätzen "rasieren".

Sein kleiner Karnevalsclub werde für den Umzug einen Kinderprinzenwagen und einen Festwagen mit Konfettikanone ins Rollen bringen. Geplant sei ein Empfang für die Jungen und Mädchen im Rathaus. Einige Schulklassen werkelten schon eifrig an Kostümen.

Eine Mini-Nummer stehe am Rosenmontag an, kündigte der Senior an. Er hatte 1957 den Umzug gestartet - und es seitdem zu einiger Bekanntheit gebracht. Diesmal will er im Clownskostüm mit seinem Wägelchen durch Unna ziehen - begleitet von einem Mitstreiter und kleinem Musikwagen. Mit dem Motto "Mach' Dummheiten und du wirst bekannt" nehme er sich auch selbst auf die Schippe, sagte Scherer der Deutschen Presse-Agentur. Und: "Der Karneval hält mich jung. Es tut mir nur jedes Mal leid, wenn es am Aschermittwoch vorbei ist."