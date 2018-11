Yvonne und Michael übernehmen Regentschaft über die Narren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sukow (dpa/mv) - Das neue Landesprinzenpaar für die Karnevalsession 2018/19 kommt vom Anklamer Carneval Club und lebt auf der Insel Usedom. Yvonne II. und Michael I. übernahmen am Samstagabend die Regentschaft für die jüngst eröffnete närrische Zeit, die bis Anfang März dauern wird. Bei einer Gala des Landeskarnevalsverbandes in Sukow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) setzten sich die 45 und 46 Jahre alten Eheleute Yvonne und Michael Leppin gegen sieben konkurrierende Paare durch. Sie ist Friseurin, er Optiker.

Wie der Verbandsvorsitzende Lutz Scherling am Sonntag sagte, überzeugte das Usedomer Paar im Wettstreit durch Schlagfertigkeit, Charme und tänzerisches Vermögen. Vor allem die Bewerbungsrede in Reimform habe bei der Jury Wirkung hinterlassen. "Sie sind Karnevalisten vom Scheitel bis zur Sohle, besuchen regelmäßig auch die närrischen Hochburgen am Rhein und mit der Regentschaft geht wohl ein Traum für sie in Erfüllung", berichtete Scherling. Nach seinen Angaben wird das Landesprinzenpaar den Verband bis zum Aschermittwoch am 6. März bei zahlreichen Terminen in Mecklenburg-Vorpommern und auch beim traditionellen Tollitäten-Empfang im Kanzleramt vertreten.

Auf der jährlichen Gala vergab der Karnevalsverband außerdem den Spaßvogelorden. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an den Amateur-Comedian Jörg Klingohr aus Golchen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). In der Figur des unerschrockenen Bauer Korl hat der Landwirt und Betreiber einer Ferienanlage landesweit Bekanntheit erlangt. Der Gastronom und Psychologe sei seit seiner Jugend auch im Karneval aktiv, sagte Scherling. Zu den vorhergehenden Ordensträgern gehören der Radiomoderator Leif Tennemann, der Fernseh-Meteorologe Stefan Kreibohm und Agrarminister Till Backhaus (SPD). Vorschlagsberechtigt ist stets der gastgebende Verein, diesmal der Sukower Carneval Club 1980.