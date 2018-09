Stuttgarts fünfte Jahreszeit: Jubiläumswasen startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart beginnt am heutigen Freitag die fünfte Jahreszeit: Mit dem traditionellen Fassanstich von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) startet eine Woche nach dem Oktoberfest in München auch das 173. Cannstatter Volksfest. Bis zum 14. Oktober werden 3,5 Millionen Besucher zum Rummel auf dem Stuttgarter Wasen erwartet. Auf den Tag genau vor 200 Jahren eröffneten König Wilhelm I. und seine Frau Katharina das erste Volksfest.

Eine einmalige historische Ausgabe des Volksfests mit traditionellen Fahrgeschäften auf dem Schlossplatz läuft bereits und geht noch bis zum 3. Oktober. Das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest als Ursprung des Volksfests startet am Samstag.