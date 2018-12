Rund 3,5 Millionen Besucher bei Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr rund 3,5 Millionen Besucher angelockt. Die Erwartungen seien erfüllt worden, teilten die Organisatoren zum Ende des Marktes am Sonntag mit. Händler und Veranstalter seien mit der Besucherzahl und den Geschäften zufrieden. Größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Der Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt mit seinen 26 Markttagen sei auch an unter der Woche belebt und gut besucht gewesen. An Spitzentagen sei er von mehr als 100 Reisebussen aus dem In- und Ausland angesteuert worden. Er habe sich damit als überregionales Ausflugs- und Touristenziel etabliert.