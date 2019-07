Stralsunder Wallensteintagen: Historischer Festumzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Ein Festumzug in historischen Gewändern eröffnet heute offiziell die traditionellen Wallensteintage in Stralsund. Dazu wird unter anderen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet, die ein Kostüm aus dem Fundus des Traditionsvereins Stralsund tragen will. Der Verein widmet sich der Pflege der historischen Kostüme für die Wallensteintage. Darsteller können die Gewänder für das gesamte Festwochenende ausleihen. Nach dem fröhlichen Umzug folgt am Abend der schaurige Pestzug durch die Altstadt mit entsprechend gekleideten und geschminkten Teilnehmern. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Darstellern.

Mit den Wallensteintagen hält die Hansestadt Stralsund die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg wach. Noch bis zum Sonntag feiert sie den Sieg über die kaiserlichen Truppen unter General Albrecht von Wallenstein vor fast 400 Jahren, am 24. Juli 1628. Dazu gehören ein historisches Markttreiben und ein Landsknechtlager, Spielleute, Gaukler und Narren, Speis und Trank nach überlieferten Rezepten. An den Abzug Wallensteins erinnerte nach 1628 jährlich ein Festgottesdienst. Von 1825 an beging die Stadt den Tag außer zwischen 1945 und 1991 jährlich mit einem Fest.