Stendal verbietet Osterfeuer wegen Waldbrandgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Die Stendaler dürfen in diesem Jahr keine Osterfeuer abbrennen. Auch alle bereits genehmigten Feuer sind verboten, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit im Kreis Stendal. Von Donnerstag an gilt dort die zweithöchste Waldbrandstufe 4. Auch im Jerichower Land wurde sie ausgerufen. Ob auch weitere Kommunen mit hoher Waldbrandgefahr die traditionellen Osterfeuer verbieten, war zunächst nicht bekannt. In Brandenburg griffen ebenfalls mehrere Kommunen zu dieser Maßnahme.

Im Rest des Landes wird die Gefahr als niedriger eingeschätzt. So gelten im Harz und in Mansfeld-Südharz die geringste Warnstufe 1. Mittlere Gefahr herrscht in Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, oder im Kreis Wittenberg.