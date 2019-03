Narren am Rosenmontag nicht nur in Sondershausen unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - Abseits der großen Karnevalshochburgen an Rhein und Main ziehen am Rosenmontag auch bunte Faschingskarawanen durch einige Thüringer Orte. In Sondershausen (10.00 Uhr) nehmen alljährlich Tausende Narren beim Rosenmontagsumzug die Innenstadt und das Rathaus in Beschlag. Auch in Greiz, Viernau, Bad Tennstedt und anderen kleineren Orten tummelt sich das närrische Volk bei Umzügen. Den Höhepunkt hat die diesjährige fünfte Jahreszeit in Thüringen allerdings schon am Wochenende mit Faschingsumzügen in vielen Städten und Dörfern erreicht.