2000 Briefe im Himmelsberger Weihnachtspostamt angekommen

Himmelsberg (dpa/th) - Im Weihnachtspostamt Himmelsberg im Kyffhäuserkreis sind bis Samstag rund 2000 Briefe angekommen. "Vier Wochen vor dem Fest liegen wir gut im Rennen", sagte Manuela Verges vom örtlichen Heimatverein im Sondershausener Ortsteil Himmelsberg. Der Verein kümmert sich seit 22 Jahren um die Wunschbriefe, die aus der ganzen Welt in Himmelsberg landen. Die meisten kommen laut Verges auch diese Jahr allerdings aus Thüringen und anderen Teilen Deutschlands.

Eine Herausforderung seien immer noch die Briefe aus China, Amerika und Frankreich. Wie in den vergangenen Jahren auch stehen vor allem materielle Wünsche weit oben auf der Liste. Einige Absender hätten aber auch einfach nur ihre Vorfreude auf Weihnachten zu Papier gebracht. Auch sie bekommen den Antwortbrief, der vor jeder Saison neu verfasst wird und eine Botschaft des Weihnachtsmannes enthält.

Zum Post-Team des Heimatvereins gehören neun Frauen. Drei Mal in der Woche sitzen drei von ihnen im Backhaus der 130-Seelen-Gemeinde zusammen und beantworten die Briefe. Bis 21. Dezember ist das Weihnachtspostamt in diesem Jahr geöffnet. "Bis dahin wird jeder Brief beantwortet", verspricht Verges.

Diesen Samstag spielen die Ehrenamtlichen beim "Tag der offenen Tür" das Märchen "Rotkäppchen". Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, den Wunschzettel persönlich beim Weihnachtsmann abzugeben.