Aprilscherze in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa/mv)- Die Bundespolizei Nord testet eine neue Sommeruniform: Flip-Flops statt festem Schuhwerk. Eine Begründung für den Aprilscherz lieferten die Polizisten am Montag per Twitter: Nach dem heißen Sommer im vergangenen Jahr wolle man die Polizisten nicht mehr so schwitzen sehen.

Anstatt auf eine neue Ausrüstung setzt die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt laut "Ostsee-Zeitung" auf neue Teammitglieder: "Wir planen eine Seehundstaffel für die Wasserrettung", zitierte das Blatt die Feuerwehr. Ab sofort würden Taucher eingesetzt, die tierisch unterstützt würden. Dafür sei eigens eine Seehundleine entwickelt worden. Nach Übungen im Seehundbecken und im Wismarer Westhafen seien Taucher und Tiere nun bereit für gemeinsame Einsätze.

Spaßig ging es auch beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern zu. Da die Verwaltungssprache der Polizei wenig mit der Alltagssprache der Bevölkerung zu tun habe, entwickle man nun ein Wörterbuch "Polizeisprache-Deutsch", hieß es in einer Mitteilung am 1. April. "Mithilfe des Wörterbuchs können uns unsere Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern endlich besser verstehen. Wenn unsere Kollegen vor Ort nun auf einen defekten "Fahrtrichtungsanzeiger" hinweisen, weiß der PKW-Fahrer sofort nach einem kurzen Blick in unser Wörterbuch, dass er seinen Blinker reparieren muss", erklärte der stellvertretende Direktor der Behörde, Thomas Krense.

Die Scherzmeldung der Ostseewelle widmete sich einem ernsten Problem: Im Kampf gegen Funklöcher und schlechten Internetempfang soll dem Sender zufolge ab sofort auf die gute alte Telefonzelle gesetzt werden. Tausend der gelben Fernsprechhäuschen würden aufgestellt. Dort könne jeder Bürger telefonieren und privat im Internet surfen.