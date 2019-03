Fastenzeit: Manche Politiker verzichten auf Alkohol

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger (SPD), will in der Fastenzeit bis Ostern keinen Alkohol trinken. Die knapp sieben Wochen seien für sie "eine gute Möglichkeit, um Verzicht zu üben und einmal einen kleinen Schritt zur Seite zu machen", sagte Rehlinger (42) der Deutschen Presse-Agentur. Auch in den Vorjahren habe sie schon das ein oder andere Mal auf Alkohol verzichtet. "Zu verzichten fällt mir nicht besonders schwer, meistens jedenfalls." Sie gebe aber zu, dass sie zwischendurch auch mal vergessen habe, dass sie faste: "Weiter durchgezogen habe ich es dann natürlich trotzdem."

Auch der saarländische Minister für Bildung und Kultur, Ulrich Commerçon (SPD), trinkt bis Ostern keinen Alkohol. Seine Auszeit habe aber bereits am 2. Januar begonnen, sagte er. Es sei für ihn schon eine Tradition: Er verzichte seit zehn Jahren nach dem Jahreswechsel bis Ostern auf Alkohol. Mit einer kleinen Einschränkung: "Außerhalb des Saarlandes trinke ich schon mal ein Glas Wein." Der Verzicht falle nicht leicht, weil Alkohol auf fast jeder öffentlichen Veranstaltung angeboten werde.

"Das Fasten hängt für mich weniger mit meinem Glauben zusammen, sondern mehr mit meiner Gesundheit", sagte der Minister. Gerade nach den Feiern an Weihnachten und Silvester sei der Verzicht sinnvoll. "Und ja, weniger Alkohol tut gut", sagte Commerçon (50), der berufenes Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland und Mitglied der Kammer für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend der Evangelischen Kirche in Deutschland ist.

Andere bekannte Persönlichkeiten im Saarland können mit dem Fasten nichts anfangen. Wanderpromi Manuel Andrack (53) beispielsweise, der als gebürtiger Kölner im saarländischen Püttlingen lebt, sagte: "Alle Fastenversuche der letzten Jahrzehnte sind gescheitert, Fasten ist für mich überhaupt kein Thema. Ich genieße mein Leben als Vollzeit-Genießer."

Kabarettist Gerd Dudenhöffer (69), der als spießiger Nörgler Heinz Becker aus dem Saarland im Fernsehen und auf der Bühne bundesweit bekannt geworden ist, hat noch nie gefastet. "Ich kenne Fasten nicht", sagte er. Er stamme zwar aus "einem gut katholischen Haus", aber die Fastenzeit sei an ihm vorübergegangen. "Ich bin auch nicht zum Überfluss erzogen. Es gab als Kind nie eine Tafel Schokolade, sondern immer nur ein Stück Schokolade."

Die Fastenzeit sei für ihn dennoch oft eine besondere Zeit, sagte er: Eine schöpferische Zeit, in der er ein neues Programm für die Bühne verfasse. "Dann sitze ich zu Hause und schreibe. Und dann hilft es mir, wenn ich im Kopf irgendwie einen Raum habe, wo ich sage, am Abend gibt es ein Glas Rotwein und Spaghetti." In diesem Jahr jedoch werde er sein neues Programm ab Ostern bis September schreiben.